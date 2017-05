Facebook presenta nueva actualizaciones para reducir los titulares engañosos

Las personas nos dicen que no les gustan las historias engañosas, sensacionalistas o que son spam. Y eso incluye titulares engañosos diseñados para captar la atención del lector e inducirlo a hacer clic en un vínculo. Por esta razón, estamos siempre trabajando para determinar qué historias pueden tener titulares engañosos y mostrarlas menos.

El año pasado actualizamos el News Feed para reducir la cantidad de historias de fuentes que consistentemente utilizan titulares engañosos que ocultan y exageran la información. Hoy estamos haciendo tres actualizaciones para profundizar ese trabajo de modo que las personas vean aún menos historias engañosas y más historias que encuentren auténticas.

Qué estamos haciendo

Uno de los valores de nuestro News Feed es la comunicación auténtica, así que hemos estado trabajando para entender mejor qué tipo de contenido las personas consideran auténtico y cuál no.

Tras la actualización del año pasado aprendimos, por ejemplo, que identificar por separado las señales sobre omisión de contenido e información exagerada mejora la detección de titulares engañosos.

Los titulares que ocultan información intencionalmente omiten detalles o confunden a las personas, obligándolas a hacer clic para encontrar la respuesta. Son titulares como: “Cuando miró bajo su sofá vio ESTO…”. Los titulares que exageran los detalles de una historia con lenguaje sensacionalista tienden, por su parte, a presentar la historia como más importantes de lo que realmente es. Por ejemplo: “¡Wow! ¡El té de jengibre es el secreto para la Juventud eterna. TIENES que ver esto!”.

Detectamos estos titulares de forma parecida a como lo hemos hecho en el pasado: Categorizando cientos de miles de titulares como engañosos o no engañosos, a partir de si exageran los detalles de una historia y, separadamente, si omiten información. Un equipo de Facebook revisó cientos de miles de titulares usando estos criterios para identificar grandes grupos de titulares engañosos.

Ese trabajo permitió identificar qué frases son comúnmente usadas en los titulares engañosos que no son utilizados en otros titulares. Esto es similar al funcionamiento de los filtros de spam de correo electrónico.

Las publicaciones con titulares engañosos aparecerán más abajo en el News Feed. Con el tiempo, el News Feed continuará aprendiendo y esperamos poder expandir este trabajo para reducir los enlaces engañosos en más idiomas.

¿Esto impactará mi Página?

No anticipamos cambios significativos a la distribución de la gran mayoría de las Páginas como resultado de esta actualización.

Quienes publican información basada en titulares engañosos deben esperar una reducción en su distribución. Las Páginas deben evitar los titulares que oculten la información necesaria para entender cuál es el contenido de los artículos. Lo mismo ocurrirá con los titulares que exageren el artículo para crear falsas expectativas. Si una Página deja de publicar enlaces engañosos o sensacionalistas, sus publicaciones no serán impactadas por este cambio.

Como siempre, recomendamos que las Páginas se guíen por nuestras mejores prácticas de comunicación. Aprenderemos de estos cambios y continuaremos trabajando en reducir los titulares engañosos para que el News Feed sea un lugar de comunicación auténtica.

