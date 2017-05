Apple ofrecerá actividades educativas de forma gratuita 

Apple, anunció el mes pasado sus planes de extender a todas sus tiendas a nivel mundial, un programa de educación sobre sus productos y servicios.





Se trata de sesiones educativas que tienen como objetivo ayudar a los usuarios a aprovechar el potencial del producto que hayan comprado. Y para que este programa sea más ameno, cuenta con la participación de artistas, como fotógrafos o músicos.

Por ejemplo, en una de estas sesiones, un fotógrafo podría mostrarnos técnicas para darle diferentes estilos a las fotografías que sacamos con el iPhone o trucos para hacer capturas más creativas. Todo ello en un ambiente relajado o recorriendo algún lugar de la ciudad.

Para aquellos que están interesados, solo tienen que ir a página de Apple. Primero, deben averiguar si Apple tiene tiendas en su país, y en qué ciudades se encuentran.

Si estamos en México, tendremos sesiones con técnicas de acuarela y pincel para sacar mayor partido al iPad Pro y Apple Pencil. O podemos optar por las clases de programación utilizando el iPad y la app Swift Playgrounds.

Si vemos una propuesta que nos interese, solo tenemos que apuntarnos utilizando nuestro Apple ID.

