Start, una extensión que nos permite gestionar las apps y servicios que utilizamos en Google Chrome

El navegador Chrome puede ser sumamente productivo, pero con ayuda de una extensión llamada Start, es posible permite gestionar las apps y servicios que utilizamos con él.

Con solo instalarla en el navegador, tendremos una serie de opciones para configurar. Tendremos las redes sociales y servicios populares hasta algunas funciones útiles para el flujo de trabajo diario.

Por ejemplo, veremos los últimos correos de Gmail, los videos más populares en YouTube, los eventos que tenemos agendados en el Calendario de Google, actualizaciones de Facebook, el buscador, entre otras opciones.

Por supuesto, el pronóstico del tiempo tiene su espacio en la nueva pestaña con su propio widget, así como las noticias más populares según Google News. Aquellos que gusten hacer listas de tareas, también encontrarán dos opciones simples para ir apuntándolas, ya sea utilizando el checklist o al estilo Post-it.

Y si hay otros servicios que utilizamos con frecuencia y nos gustaría tener en este panel de control, tendremos integrado los enlaces directo que ofrece Google Chrome para la apps que hemos seleccionado.

Un panel completo que nos permite tener en un solo lugar todas las herramientas que utilizamos a diario mientras navegamos en la web, con solo ir a la nueva pestaña de Chrome.

