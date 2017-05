Cómo aumentar la señal WiFi y tener mejor conexión a Internet en la TV de casa con D-Link

Hoy por hoy existe muchísimo contenido digital para reproducir en su televisor. De hecho, la PC ha sido desplazada en gran medida por tabletas y teléfonos inteligentes que, en determinados casos, también ofrecen la posibilidad de llevarlos a la televisión. De ahí que podamos reproducir una gran clasificación de series de estreno, desde The Walking Dead, The Crown o Grey’s Anatomy hasta los clásicos como 24 y Lost.

En la actualidad, las posibilidades han mejorado bastante, no solo a nivel de calidad, sino de cantidad de dispositivos con los que disfrutar de los contenidos digitales. Pero antes de invitar a sus amigos para un Netflixathon, es importante asegurarse de que su TV cuente con una conexión a Internet rápida y confiable para disfrutar de los contenidos multimedia al instante y en tiempo real. Para conseguirlo, Erika Bernales, Country Manager de D-Link México presenta tres maneras de llevarlo a cabo:

1.- Disfrute de velocidades Wi-Fi más rápidas en la sala de su hogar: Si su router actual no está proporcionando el rango inalámbrico y las velocidades necesarias para transmitir contenido de alta definición a su TV, es hora de una actualización que le proporcione una mayor cobertura en el hogar con menos interferencia para que pueda ver todo lo que quiera, sin interrupciones.

Para un máximo rendimiento, D-Link cuenta con el router inalámbrico router de la serie EXO es el DIR-879, que ofrece 1900Mbps de velocidad, el cual cuenta con la tecnología SmartConnect, que distribuye y gestiona la red Wi-Fi a los clientes conectados de forma automática, brindándoles la mejor conexión posible.

2.- Mejore la recepción de su router con un extensor inalámbrico: Para aumentar la cobertura inalámbrica de su router y llevar un Wi-Fi rápido, sin importar la marca de su equipo, D-Link recomienda el extensor inalámbrico AC750 de doble banda DAP-1520, un repetidor portátil que le permite aumentar la cobertura de su red inalámbrica existente. Este aparato soporta la tecnología Wireless AC con velocidades de hasta 750 Mbps y es tan pequeño que cabe en la palma de su mano. Se puede instalar donde sea necesario en su hogar para extender el alcance de su red inalámbrica actual.

3.- Obtenga una conexión cableada confiable a su televisor: Si no quiere lidiar con el desorden de cables, el cableado eléctrico de su casa es una gran alternativa para transmitir la red y la conexión a Internet, de esta forma evita problemas de cobertura de su red Wi-Fi.

Para lograrlo, D-Link frece el DHP-701AV de D-Link, lo último en velocidad Powerline PLC, que puede transmitir datos con tasas de transferencia de hasta 1900 Mbps. Esta velocidad hace que sea ideal para aplicaciones de uso intensivo de la red, lo que garantiza la transmisión sin problemas de streaming de video Full HD y 4K, llamadas de VoIP y videojuegos multijugador online.

El DHP-701AV incluye dos adaptadores PowerLine que permiten poner en funcionamiento inmediatamente su red PLC Powerline. Sólo tiene que conectar uno de los dos adaptadores incluidos a su router y a una toma de corriente, y el otro a la toma de corriente donde necesita la conexión a Internet. Además, incorpora un modo de ahorro de energía que pone automáticamente el adaptador en modo de reposo si no hay transmisión ni recepción de datos durante un periodo de tiempo determinado, reduciendo el consumo de energía en más de un 85%.

