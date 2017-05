Google Adsense tendrá mejoras importantes que facilitarán el trabajo de los editores

Todos los creadores de contenido que usen adsense en sus sitios web podrán dentro de poco disfrutar de dos cambios importantes.

Los anuncia Google en su blog, donde indican que están trabajando en un sistema que permita una mejor gestión de las políticas de adsense, con más transparencia, con una comunicación más fluida entre Google y editores, para ayudar a eliminar dudas sobre cualquier asunto relacionado con el contenido de lo que es publicado.

Por un lado informan que aplicarán políticas a nivel de páginas, de forma que si un artículo no cumple las políticas de Google Adsense, Google borrará los anuncios solo de esa página, no del sitio web entero, como se hacía hasta ahora. Esto no significa que un sitio pueda tener todos sus anuncios bloqueados, ya que si un editor viola las políticas de adsense repetidas veces, Google puede acabar con el contrato entre las partes y eliminar, ahora sí, todos los anuncios de su web, incluyendo de las páginas que sí cumplen las políticas.

Por otro lado comentan que están trabajando en un nuevo Centro de Políticas para los editores que usan AdSense, desde donde será posible establecer una comunicación más efectiva entre editores y Google, para que puedan darse respuestas más específicas a las dudas relacionadas con el contenido que puede publicarse dentro de una página con anuncios. Este panel de comunicación estará disponible dentro de pocas semanas, y ya ha sido probado por un grupo limitado de editores.

Buenas noticias para un programa que ya tiene 15 años de vida y que el año pasado repartió 11,000 millones de dólares entre editores de todo el mundo.

