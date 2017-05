Facebook agrega una nueva función para evitar el spam en los grupos

Facebook busca la forma de incrementar la interacción en la plataforma mediante los grupos.

Para ello, se ha ocupado de una de las problemáticas que se enfrentan los administradores de grupo al momento de aceptar las solicitudes de los usuarios.

El que alguien muestre interés en un grupo no significa que entienda la dinámica que tratan de fomentar los administradores, o que pueden ser un aporte positivo para la comunidad que se está construyendo.

Por eso, ahora los administradores tendrán la opción de enviar un pequeño cuestionario de hasta tres preguntas a aquellos usuarios que solicitan unirse al grupo, como vemos en la imagen que comparten en TC:

Las respuestas deben ser breves, no más de 250 caracteres y se podrá editar tantas veces como se desee antes que sean revisadas por los administradores. Estas se mantienen privadas, por lo que no serán publicadas en el grupo, ya que solo funciona como un filtro de admisión.

Esto agilizará el trabajo de los administradores, ya que solo tendrán que evaluar estas preguntas y decidir si los solicitantes cumplen con sus objetivos. Y a la vez, evitará que los grupos se llenen de personas que solo buscan hacer spam o crear controversias entre los miembros.

Esta nueva característica ya se está extendiendo a nivel mundial.

