Se anuncia el fin del formato MP3

El mundo de la música tuvo un antes y un después con la aparición del formato MP3, pero ahora los desarrolladores de dicho formato han anunciado el fin oficial de su programa de licencias.

El Instituto Fraunhofer ha sido quien ha reclamado el derecho de licenciar ciertas patentes de MP3 a los desarrolladores de software para que puedan distribuir y vender codificadores y decodificadores, y ahora no existirá más ese programa, por lo que no se podrán distribuir para que sigan creándose programas que usen el formato.

Hoy en día existen otras formas más modernas y sofisticadas para transmitir audio, como codecs ISO-MPEG o MPEG-H, que pueden ofrecer más características y mejor calidad de audio, por eso no es una gran pérdida tecnológica, pero sí es algo que afectará simbólicamente, el “fin de una era”. Por supuesto, los programas que reproducen mp3 continuarán funcionando sin problemas, pero no habrá evolución ni novedades en este sentido.

Actualmente el AAC (Advanced Audio Coding), desarrollado en parte por el Instituto Fraunhofer, se considera el estándar de hoy, y parece que el mp3 no tendrá un resurgimiento nostálgico como ha ocurrido con las cintas de cassette, ya que cuando alguien escucha audio en Internet o en plataformas como Spotify, no están muy preocupados por el formato del archivo que lo hace posible.

En fraunhofer.de comentan la noticia, y enlazan a mp3-history.com para que podamos conocer mejor la historia de este formato que estuvo ya en boca de todos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.