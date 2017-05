Podcast ONE: 12 de mayo de 2017

Podcast ONE: Protégete contra WannaCry, Bots de Microsott, Minecraft para Nintendo Switch, Herramientas para crear PDFs, Windows 10 Fall Creators Update, CódicoX promueve la introducción de niñas y mujeres en la tecnología, Tatuajes musicales, Microsoft presenta sus propios controladores de movimiento, Google crea una versión vectorizada de nuestro selfie en el nuevo Allo, HP también se apuntará al lanzamiento de dispositivos con Cortana integrado, Casas Inteligente, Facebook modificará su algoritmo para reducir los enlaces a contenidos web de baja calidad, Presentation Translator, Buscador de Google presenta tarjetas de salud en español #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 12 de mayo de 2017

