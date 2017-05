Minecraft llega al Nintendo Switch

Minecraft, el juego que Microsoft adquirió por 2,500 millones de dólares, anuncia su llegada al Nintendo Switch.

El nuevo juego incluirá las mismas características que en las versiones de consola, incluyendo los mini juegos, permitiendo en su versión Switch que ocho jugadores se reúnan en línea o jueguen localmente si todo el mundo tiene el mismo dispositivo. Pueden también jugar cuatro personas juntas con una pantalla dividida en el televisor, usando una sola consola.

La ventaja es que, al ser una consola portátil, se puede seguir jugando fuera de casa, siempre con la resolución de 60fps y 720p, independientemente de si estamos en la TV o en la pantalla de la consola.

Junto al juego, presenta una edición especial de Super Mario, un mundo temático con los elementos clásicos (desde champiñones a tubos) y 15 temas de Super Mario incluidos, así como 40 personajes, incluyendo Princess Peach, Toad, Yoshi, Koopalings, Wario y otros.

Esta versión de Minecraft tiene también mundos adicionales, como el de mitología china, Halloween y griega, así como otros paquetes especiales.

El juego estará disponible a partir de hoy en Estados Unidos, en la tienda de Nintendo, y mañana llegará a Europa y Japón. De momento solo está en la tienda virtual, aunque ya están trabajando para ofrecer el juego en formato físico, según indican en TC.

