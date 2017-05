Microsoft anuncia Windows 10 Fall Creators Update

Disponible a finales de 2017, Fall Creators Update ofrece nuevas experiencias para más de 500 millones de dispositivos Windows 10



SEATTLE — 11 de mayo de 2017 — En la conferencia de desarrolladores Build 2017, en Seattle, Microsoft Corp. compartió los primeros detalles de su siguiente gran actualización a Windows: Windows 10 Fall Creators Update. Disponible a finales de este año, Fall Creators Update ofrece nuevas experiencias para más de 500 millones de dispositivos Windows 10: un nuevo sistema de diseño; experiencias creativas que se trasladarán con ustedes a través de Windows, iOS y Android; nuevas aplicaciones llegan a la Tienda Windows –incluyendo iTunes; nuevas herramientas que hacen a Windows el hogar para todos los desarrolladores; y los primeros controles de movimiento en el mundo para Realidad Mixta en Windows –sin marcadores requeridos.

“Diseñamos Windows 10 para impulsar al creativo en cada uno de nosotros”, dijo Terry Myerson, Vicepresidente Ejecutivo del Grupo de Windows y Dispositivos en Microsoft. “Estamos emocionados de que nuestros clientes aprovechen las nuevas funciones en Windows 10 Fall Creators Update, las cuales fomentarán experiencias innovadoras; así como un diseño unificado y moderno para experiencias entre dispositivos, y también un camino más sencillo para que los desarrolladores sigan creando para el futuro del cómputo”.

Presentamos un sistema de diseño para la próxima ola de creatividad entre los dispositivos Windows

Microsoft Fluent Design System ofrece experiencias e interacciones entre dispositivos de una forma intuitiva, armoniosa, receptiva e inclusiva. Para los desarrolladores, Fluent Design se construye para ayudar a que los usuarios de Windows 10 creen aplicaciones más expresivas y atractivas que funcionen entre una amplia gama de dispositivos y con diversidad de entrada.

Experiencias Windows que se trasladan con ustedes entre Windows, iOS y Android

Microsoft Graph es un lienzo inteligente que ayuda a unir puntos entre la gente, conversaciones, proyectos y contenido en la Nube de Microsoft –que asegura que las experiencias se ejecuten sin problemas entre los dispositivos Windows, iOS y Android. Las principales funciones que hacen de esto algo real incluyen:

Windows Story Remix: Una nueva manera de transformar sus fotos y videos

Desarrollado en .NET y distribuido en la Tienda Windows como una Aplicación Universal Windows, Windows Story Remix utiliza inteligencia artificial y aprendizaje profundo para organizar y transformar fotos y videos en historias. Usará a Microsoft Graph para conectar a los usuarios entre dispositivos. Story Remix junta de manera automática, memorias, fotos y videos para crear historias con una banda sonora, tema y transiciones cinematográficas. Los usuarios también pueden crear realidad Combinada al añadir objetos 3D a las fotos y videos para contar historias de una manera totalmente nueva, o convertir fotos y videos en un lienzo al dibujar sobre ellos con Windows Ink.

La Tienda Windows con soporte completo UWP para Windows, iOS y Android —y le da la bienvenida a iTunes

La Tienda Windows añade aplicaciones populares para finales de este año:

Hacer de Windows el hogar para todos los desarrolladores

Microsoft está inspirado en hacer que Windows y Visual Studio sean el mejor hogar para todos los desarrolladores –no sólo para aplicaciones en Windows, también experiencias que se extienden entre todas las plataformas y dispositivos. Hoy se anunciaron diversas herramientas nuevas para desarrolladores Windows.

Presentamos los primeros controles de movimiento de Realidad Combinada en Windows del mundo –sin marcadores requeridos

Cirque du Soleil anuncia que utilizan la Realidad Combinada de Windows para transformar la manera en la que imaginan y crean sus espectáculos. Con el fin de demostrar las decisiones creativas a las que deben enfrentarse, reconstruyeron una versión virtual del escenario del show Kurios, que incluyó la afamada mano mecánica gigante.

Windows 10 Fall Creators Update también llevará la magia de la Realidad Combinada a los consumidores del mundo. Estamos trabajando con desarrolladores para crear esta nueva frontera en el cómputo y queremos que cada desarrollador obtenga un kit de desarrollo de Realidad Combinada en Windows. Debido al amplio interés de la comunidad, desarrolladores en Estados Unidos y Canadá pueden pre-ordenar visores Acer ($299 dólares) o HP para Realidad Combinada en Windows Edición para Desarrollador ($329 dólares) a partir de hoy en la Tienda Microsoft para su entrega a finales de este verano.

Además, Microsoft reveló los primeros controles de movimiento para Realidad Combinada en Windows del mundo, sin requerir marcadores. Estos ofrecen seguimiento preciso y receptivo del movimiento en su campo de visión al usar los sensores en visores para Realidad Combinada en Windows. No hay necesidad de instalar hardware en las paredes. Nuestros socios de dispositivos planean comercializar y vender estos controles en las tiendas para finales de año.

Acer venderá estos dispositivos para Realidad Combinada en Windows y el paquete de control de movimiento desde $399 dólares para finales de año.

Para más detalles sobre los anuncios de hoy en Microsoft Build 2017, por favor visiten los recientes artículos de Terry Myerson en el blog del Grupo de Dispositivos Windows.

