CódicoX promueve la introducción de niñas y mujeres en la tecnología

CódigoX es una iniciativa de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República en colaboración con la industria de tecnología, academia y sociedad civil que tiene como objetivo consolidar esfuerzos para introducir de manera efectiva a niñas y mujeres a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Este evento se realizará por segundo año consecutivo los próximos 19, 20 y 21 de mayo en la Biblioteca José Vasconcelos de la Ciudad de México.

El principal objetivo de CódigoX es empoderar a niñas y mujeres brindándoles más herramientas para tomar decisiones a través de tecnologías habilitadoras, y así promover inclusión e igualdad.

En esta edición, se cuenta con la colaboración de los principales organismos de la industria TIC como: CANIETI, AMITI y Asociación de Internet Mx; empresas tan relevantes como Google, Cisco, KIO Networks, AT&T y Telefónica-Movistar; además de organismos de gobierno e internacionales y del sector educativo como SEP-@prendeMX, SEGOB-Conavim, SCT-Puntos México Conectado, INMUJERES, Centro de Cultura Digital, BID, ANIEI, CIDE e ITAM. Además, se suman MCM Telecom, Software Guru, Movimiento STEM, Sésamo, SEDESOL – Imjuve, Tata Consultancy Services, Laboratoria y México Mozilla Club, entre otros.

CódigoX 2017 estará acompañado de un programa educativo dirigido a mujeres para generar conciencia sobre la importancia de la tecnología en la vida diaria. Alfabetización digital, robótica y programación son algunos de los temas que se expondrán en talleres, conferencias y ejercicios de vinculación con la intención de invitar a las niñas a pensar distinto respecto a los usos y aplicaciones de la tecnología. Además, se llevará a cabo un Hackatón para jóvenes de preparatoria con el objetivo de resolver temáticas propuestas por el Imjuve.

“Es importante que reflexionemos acerca de la necesidad de una mayor inclusión de las mujeres en los campos de la ciencia y la tecnología, lo que debe suceder desde la infancia. Cada uno de nosotros debemos tomar una responsabilidad consciente y sembrar el interés por estas áreas en nuestras hijas, sobrinas, nietas o alumnas. Ellas son las futuras creadoras de nuevos desarrollos que pueden significar un mundo mejor para todos”, comentó Cristina Ruiz de Velasco, Vicepresidente Adjunta de Asuntos Externos de AT&T en México.

En los mensajes que se darán en CódigoX se contará con la participación de Alejandra Lagunes, Coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República; Ana Karen Ramírez, Fundadora de Epic Queen; Lina Ornelas, Jefa de Políticas Públicas y Relaciones con Gobierno de Google; Gabriela Ramos, Directora de Gabinete de la OCDE, Sherpa ante el G20 y Consejera Especial para el Secretario General; Laura Quintana, Vicepresidenta Global de Asuntos Corporativos de Cisco; Brenda Campos, Directora de Sésamo México y Nicole Rodríguez, Vicepresidenta Adjunta de Ingeniería de Redes de AT&T en México, entre otras. Ellas hablarán de las distintas iniciativas que existen para fomentar la inclusión de las mujeres en el mundo de la tecnología y la cultura digital, así como de la importancia de pertenecer a CódigoX.

Para descargar el programa completo favor de visitar nuestro sitio:

https://www.gob.mx/codigox

