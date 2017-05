Piratería en Facebook – Freebooting en ONE Digital

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

-Lo aceptamos. Cometimos un error al publicar un video en Facebook que no nos pertenecía.

-Por tal motivo, Facebook eliminó nuestra página ONE Digital de su plataforma con todo el contenido y de paso, con todos nuestros seguidores.

-Creemos que no existe criterio o atención alguna de nuestro reporte y consideramos que la sanción fue excesiva al solo tener una advertencia en 7 años. Nuestro objetivo era informar y de paso, promocionar el producto que se anunciaba en el video. El creador nos pidió que elimináramos el video y así fue. Acto seguido una advertencia y después, el bloqueo total .

-Esperamos una solución o respuesta.

-También presentamos casos similares de otros medios o personas que no reciben sanción alguna por robar un video de youtube , insertar la imagen dentro de un recuadro con alguna frase inspiradora en su página de facebook y recibir los beneficios por el rehosteo no autorizado de contenido obteniendo así, millones de views y likes (Millones más de los que reciben los creadores de contenido en Youtube)

-Existe el “Uso Legítimo” en las cláusulas de Facebook que podría ayudarnos a recuperar la pagina de ONE ya que la publicación del video era únicamente informativa (solo contaba con 38 views)

-Los más de 17 mil seguidores que teníamos los ganamos trabajando y promoviendo las nuevas tecnologías (Incluyendo las redes sociales como Facebook) Merecen una explicación que hasta ahora, nosotros tampoco hemos recibido…

