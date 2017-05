Alllo de Google ahora puede crear una versión vectorizada de nuestros selfies

Google presentó una nueva versión de su programa de mensajería Allo, con una función que permite obtener una versión en modo vector de nuestro rostro, una caricatura hecha después de compartir un selfie con cualquier persona.

La función utiliza una combinación de redes neuronales y trabajo de artistas para convertir nuestro selfie en un dibujo personalizado. Solo tenemos que encajar nuestro rostro en la plantilla que aparecerá para que se genere una versión ilustrada con opciones de personalización para ayudar a personalizar el resultado.

El sistema analiza los píxeles de una imagen y determina algorítmicamente los valores de los atributos para definir el color, la forma o la textura. Usan un sistema de corrección para evitar que la iluminación externa de la foto afecte a nuestro color de la piel o al de los ojos, de forma que no solo interpretan los valores de píxeles y sí el contexto visual circundante.

Para obtener el resultado hicieron algunos experimentos y entrenaron desde cero a una red neuronal que fuera capaz de entender la influencia del contexto en los colores de un selfie.

Después de interpretar correctamente nuestro rostro, trabajaron con un equipo artístico para crear ilustraciones que representen una amplia variedad de características> peinados, ojos, bocas… en total los artistas crearon más de lo que la red neuronal podría aprender, por lo que el contenido es muy variado.

La función estará disponible desde hoy en Android (dentro de pocos días estará también en iOS).

