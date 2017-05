La nueva tendencia son los tatuajes que emiten sonidos

El sitio SounWavestattoos, ofrece tatuajes que emiten sonidos, y el resultado es bastante interesante.

Se trata de un proyecto que nos permitirá subir un archivo de audio en su aplicación móvil para que se genere un símbolo que represente una onda de sonido. Ese símbolo se podrá pegar en la piel para hacer un tatuaje, y después podrá leerse desde la misma app para que se reproduzca el sonido en cuestión.

La idea nació hace ya varias semanas, y los vídeos de demostración tuvieron cierta viralidad en Facebook. En ellos se mostraba a personas que escaneaban sus tatuajes emitiendo un sonido, semejante a lo que podemos ver en este ejemplo:

La aplicación de momento no está disponible, pero ya han mostrado cuál será el proceso necesario: subir el audio que queramos, limitado a pocos segundos, obtener el adhesivo y buscar un profesional registrado en la plataforma para que realice el tatuaje en la zona que deseemos. Prometen que tendrán tatuadores en todo el mundo, pero no han dado detalles sobre este tema.

En su web es posible ver algunos vídeos de ejemplo de personas que ya están usando la idea, grabando sonidos de bebé o de aullidos de un perro. La figura tatuada puede incluso tener otras formas diferentes a la de una onda acústica, pero siempre será necesario contar con la estructura adecuada para que sea leída de forma correcta por la aplicación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.