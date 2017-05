Las instrucciones de voz personalizadas llegan a Waze

Waze ha sumado una nueva función en su app para Android, que permite personalizar las instrucciones de navegación utilizando nuestra voz, o de cualquier persona que escojamos.





La dinámica es simple, solo hay que ir a Ajustes, Sonido y voz, y encontraremos la función de Grabadora de Voz. Veremos los 39 comandos que podremos personalizar, solo debemos tocar la instrucciones que queremos grabar con nuestra voz y activar la función, tal como se muestra en la imagen:

Podemos grabar el comando tantas veces como deseemos hasta que estemos conforme con la grabación, teniendo en cuenta que hay un límite de tiempo de 6 segundos por cada instrucción. O podemos cambiar e ir grabando a diferentes miembros de la familia.

Y aquellos comandos que no hemos modificado, ni reemplazado por nuestras instrucciones de voz, automáticamente se seguirán reproduciéndose con las voces predeterminadas. Es simple, y podremos modificar la configuración cuando deseemos.

Por ahora, esta función solo está disponible para los usuarios de Android, pero en breve podría llegar a los dispositivos con iOS.

