La versión web de instagram ya permite publicar fotos, pero solo en el dispositivo móvil

Si accedes a Instagram.com desde el navegador del dispositivo móvil verás un cambio, ofreciendo ahora una experiencia mucho más completa, semejante a la que tenemos desde la app oficial.

La función, que la llevamos pidiendo en escritorio desde hace años, está de momento disponible solo cuando accedemos a Instagram.com desde un dispositivo móvil, pero ya ayuda bastante a todos aquellos que no pueden tener la app instalada por uno u otro motivo.

Con esta función quiere tener crecimiento internacional donde las redes son lentas y los datos son caros, ya que además de la opción de compartir fotos cuenta también con una versión ligera de la pestaña Explorar.

Hasta ahora únicamente podíamos navegar, seguir, buscar, marcar como me gusta y ver las notificaciones en el sitio web móvil, por lo que la actualización de hoy da un gran paso adelante. Ahora solo falta que incluyan subidas de video, filtros, historias y mensajería directa para igualar a la app.

El poder subir fotos del móvil sin necesidad de tener la app instalada es algo que ayudará a los que tienen un móvil con muy poco espacio disponible, algo muy común fuera de Estados Unidos, donde se encuentra el 80% de los usuarios de Instagram hoy en día, según comentan en TC.

Por desgracia sigue siendo una versión insuficiente para poder gestionar la cuenta de varios clientes, por lo que tendremos que seguir esperando.

