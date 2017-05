YouTube invertirá en programas para transmitir en su plataforma

YouTube anunció en la conferencia NewFronts que está gastando varios millones de dólares en la producción de shows propios dentro de su plataforma.





Estos programas estarán disponibles de manera gratuita para todos los usuarios, compitiendo de esta forma con sus principales rivales, Netflix, Hulu y Amazon Prime Video, apunta Bloomberg.

Los dos primeros espacios confirmados serán realizados por el actor Kevin Hart y la presentadora de TV Ellen DeGeneres, correspondiendo el primero a un programa cómico de ejercicios, mientras que el segundo ofrecerá una mirada al backstage de The Ellen DeGeneres Show.

Según indica The Verge, todo apunta a que el servicio estará listo durante el transcurso de este año, esperando que en 2018 se sumen otros 40 presentadores a esta iniciativa -entre los que se encuentran también Katy Perry y Demi Lovato-, los cuales serán financiados por medio de lo que el medio norteamericano denomina como “publicidad premium”.

Esta medida, señalan, servirá también para limpiar la imagen de Google ante el escándalo de los avisos publicitarios en sitios que fomentaban el odio y la discriminación.

