SAP Sports Summit: los deportes evolucionan gracias a la transformación digital

El Estadio Azteca fue el escenario para que los deportes y la tecnología se unieran, demostrando cómo las innovaciones están revolucionando al fútbol y otras disciplinas

SAP celebró por primera vez en Latinoamérica el SAP Sports Summit en el Estadio Azteca, un espacio para hablar de la innovación en el mundo deportivo, y conversar sobre cómo la tecnología está siendo el motor hacia la renovación de la industria deportiva.

Durante este encuentro, los especialistas de SAP, empresa líder y con más de 40 años de experiencia en la gestión de organizaciones de diversos sectores, expusieron las herramientas clave que los clubes deben adoptar para lograr una evolución importante en el mundo deportivo, que les permitan crear mejores estrategias de juego, procesos más eficientes para el reclutamiento de nuevo talento, e impulsar su conexión con los fanáticos y el negocio, conociendo y potencializando el desempeño de jugadores.

El directivo abundó en las soluciones de marketing y ventas enfocadas a los fanáticos, los estadios y centro deportivos para mejorar la experiencia de los seguidores de los equipos y del deporte, tomando la base de fans y traduciéndola en consumidores leales, renovando el panorama de negocios para los organizadores y los clubes.

En cuanto al desempeño del equipo, SAP cuenta con el software SAP Sports One, que permite la gestión de equipos deportivos, la planeación de las sesiones de entrenamiento, el manejo del estado físico de los jugadores y el análisis del desempeño de los atletas.

Durante el evento, los asistentes pudieron experimentar lo último en innovación para los deportes a través de diferentes showcases. Además, al cierre del evento, Miguel Ángel Garza, del Club América, Gabriel Saucedo, del Atlas de Guadalajara, Félix Aguirre, del Estadio Azteca, el cazatalentos deportivo Paul Mitchell y Andrés Sámano, de GolStats, debatieron sobre cómo abordar la digitalización en el fútbol.

