Google Fotos te ayuda a crear un.video conmemorativo del Día de las Madres

En muchos países se acerca el Día de la Madre, y en la web encontramos muchísimos recursos para crear bonitos detalles para regalar a nuestra madre.

Entre las opciones, tenemos a Google FotosGoogle Fotos que nos permite crear una película a partir de nuestras fotografías, para homenajear a mamá.

Google Fotos ya nos tiene acostumbrados a este tipo de sorpresas, ya que desde hace tiempo crea automáticamente efectos, animaciones, álbumes y películas con las fotografías que vamos subiendo. Y con la película del Día de la Madre sigue la misma dinámica, pero configurando unas pequeñas opciones.

Solo tenemos que ir a este enlace, y comenzar a crear la película indicando entre las fotografías que se mostrarán a continuación quién es la madre y quiénes los hijos. A partir de esos datos, el algoritmo de Google trabajará con las fotografías que hemos subido a Google Fotos y creará la película.

Solo tendremos que esperar unos minutos, y veremos la creación en la sección “Asistente”. Es un video de un poco más de 30 segundos, con música y un mensaje final deseando un feliz día. Un detalle lindo y simple.

Podemos hacer tantas películas como deseemos siguiendo la misma dinámica que hemos mencionado, y compartirlo con nuestros amigos y familias.

