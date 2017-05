Twitter estrena aplicación para los dispositivos Roku

Twitter presentó su aplicación para la gama de dispositivos de Roku después de que la hiciera disponible meses atrás para Apple TV, Amazon Fire TV, Xbox One, y de manera más reciente, a Android TV.

Teniendo en cuenta que Roku cuenta actualmente con 14 millones de usuarios activos, ahora la red social del pájaro azul (llamado Larry) se fija en ellos para que puedan acceder a todos los contenidos de vídeo en directo que se emita desde su plataforma.

En este sentido, los usuarios de Roku tendrán acceso a todos los vídeos en directo de Twitter, incluyendo la programación original y simulcast en directo de deportes, entretenimiento, noticias y política, todo ello a través de la aplicación.

Además, los usuarios también tendrán acceso a una línea cronológica en la que podrán ir leyendo los comentarios más destacados de los contenidos que están visualizando en directo, obteniendo prácticamente la misma experiencia que la que obtienen los usuarios de otras plataformas.

Señalar además que durante estos últimos meses se han sucedido una serie de acuerdos, incluyendo los de esta misma semana, con diferentes productores de contenidos para que Twitter las pudiera emitir en directo desde su plataforma, incluyendo como socios a Bloomberg, BuzzFeed, NBA, MLB, Live Nation, entre otros.

Gracias a estos acuerdos, los usuarios tendrán una amplia variedad de contenidos entre los que poder elegir, incluyendo los contenidos que ofrecerá Bloomberg el próximo otoño ofreciendo noticias las 24 horas los 7 días de la semana. Twitter busca precisamente eso, disponer de contenidos en cualquier momento del día y de la semana.

La aplicación de Twitter comienza a estar desde hoy disponible en los centro multimedia y televisores de Roku en los Estados Unidos a través del Roku Channel Store.

