True Key, el juego creado por McAfee para celebrar el Día de la Contraseña

Para celebrar el Día Mundial de la Contraseña, McAfee ha presentado un juego online llamado True Key.





El objetivo es permitir que los usuarios entiendan la importancia de crear buenas contraseñas, diferentes para cada servicio, y para ello presentan este juego que, recordando a los clásicos de hace 20 años, permite disfrutarse en varios idiomas, español incluido.

Ha sido diseñado por un empleado de McAfee, Michel Duguay, quien creó el juego en su tiempo libre. En él podemos entender las ventajas de los gestores de contraseñas y conocer algunos conceptos, como la identificación en dos pasos.

Solo tenemos que elegir el sexo y nombre del personaje y comenzar a jugar. Nuestra primera misión es entrar en la oficina, aunque antes podemos ver la presentación, en la que encontramos documentos confidenciales dentro de una caja fuerte.

Podemos ir descubriendo detalles del escenario pulsando sobre los objetos con el ratón, siempre con el objetivo de avanzar a la fase siguiente, mientras leemos información sobre la empresa y algunos detalles de seguridad relacionados con la importancia de gestionar bien las contraseñas.

El hecho de tener un Día mundial de la contraseña intenta ayudar a evitar que un año más el password más común en Internet sea “123456”, y para ello nada como hacer juegos sencillos y entretenidos para que todos entiendan los riesgos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.