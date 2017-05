Facebook tendrá 3,000 nuevos revisores para analizar los millones de contenidos denunciados 

Facebook es actualmente la mayor red social del mundo, tanto para lo bueno como para lo malo. Sobre este último aspecto, Facebook está invirtiendo bastantes esfuerzos en dejar de ser una plataforma en la que se difundan noticias falsas, y además, también está enfocada en hacer de su plataforma un lugar seguro en Internet.





En este sentido, Mark Zuckerberg ha señalado en su perfil de Facebook que el próximo año se añadirán 3,000 nuevos revisores en todo el mundo para analizar los millones de contenidos denunciados que reciben cada semana.

Estos nuevos puestos, que de momento no se sabe como se llevará el procedimiento para su selección y contratación, se unirán a los 4,500 revisores con los que cuenta actualmente la plataforma.

La misión, en todo caso, es la de actuar lo más rápido posible para evitar contenidos que inciten al odio y a la explotación infantil, así como actuar en caso necesario para ayudar a aquellas personas que estén dando signos de necesitar ayudar y evitar casos de personas que han llegado a suicidarse en directo.

Además del personal humano, desde Facebook se seguirá trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas y mejoras de las existentes para que los usuarios puedan informar sobre aquellos contenidos que consideren que no debe formar parte de la red social.

Estas nuevas herramientas se unirán a otras ya existentes puestas en marcha en los últimos tiempos como las destinadas a la prevención del suicidio o para evitar la venganza porno, entre otras.

