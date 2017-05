Nueva versión de Chrome cambia automáticamente a 64 bits en sistemas que lo soporten

Chrome acaba de lanzar la versión 58.0.3029.96 en su canal estable para las plataformas Windows, Linux y Mac,

Lo que llama la atención de esta nueva actualización es que aquellos usuarios de sistemas Windows a 64 bits que cuenten con 4 GB de RAM o más y tengan activa las actualizaciones automáticas, en caso de usar la versión de 32 bits de Chrome, en esta nueva actualización se les llevará a su nueva versión de 64 bits de forma automática.

El motivo, según explican desde Google, apunta a la mejora de la estabilidad, rendimiento y seguridad. Aún así, también señala que aquellos que quieran disponer de la versión de Chrome de 32 bits, la misma la seguirán teniendo disponible a través de la página de descarga oficial de Chrome.

Además, desde la compañía también apuntan a que los detalles y enlaces de errores puede mantenerse restringidas hasta que la mayoría de los usuarios se actualicen con la corrección. Añade que también mantendrán las restricciones si el error existente en una biblioteca de terceros de la que dependen otros proyectos aún no se han solucionado. Esta actualización incluye un arreglo de seguridad aportado por investigadores externos, cuyos detalles ofrecen a través de la página de seguridad de Chrome.

