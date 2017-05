Mailchimp ofrece desde hoy diversas herramientas de marketing de forma gratuita

Mailchimp, además de ofrecer un servicio de newsletter, con opciones de pago y gratuitas, cuenta también con una buena cantidad de herramientas que pueden usarse para divulgar mejor nuestros productos en Internet.

Estas herramientas son ahora gratuitas, y eso incluye la opción de activar servicios avanzados de automatización entre todos los usuarios de la compañía, incluyendo aquéllos que usan el plan gratis.

Ahora cualquier negocio puede, por ejemplo, programar un email automático para los que abandonan un proceso de compra online, email que llegaría el día después, o enviar emails a los clientes que compraron por primera vez en nuestra tienda. Podemos configurar emails de bienvenida, enviar recibos, facturas.. hay muchas opciones preconfiguradas, y posibilidad de personalizar otras.

El objetivo es conseguir más usuarios del plan gratuito, atraídos por estas nuevas funcionalidades que antes solo estaban disponibles en la opción premium. Al tener más gratuitos, seguirán ofreciendo incentivos para cambiar de plan, aumentando los límites y ofreciendo otras características y análisis avanzados.

Mailchimp sigue trabajando para que crear campañas sea sencillo, y para ello tienen que acercarse a las pequeñas empresas, a las que no tienen condiciones de crear campañas complejas desde cero y buscan una plataforma sencilla y práctica con opción inicial gratuita.

