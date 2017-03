WhatsApp prueba un sistema que permitiría a los negocios usar la app para comunicarse con sus clientes

Han surgido noticias interesantes relacionadas con la monetización de WhatsApp.

Tal y como se hacen eco desde Reuters, la aplicación estaría probando un sistema permitiría que los negocios puedan comunicarse directamente con sus clientes, sistema con el que la plataforma podría generar ingresos de manera directa.

A pesar de que en la actualidad WhatsApp funciona de forma totalmente gratuita, no siempre ha sido así. Si echamos la vista atrás, durante los primeros años de vida de la aplicación se cobraba una cuota anual cercana a un dólar a cada usuario de la aplicación. Dicha estrategia dejo de funcionar poco después de que Facebook se hiciese con WhatsApp por aproximamdamente 19,000 millones de dólares, una cifra que le permitió hacerse con el control de la aplicación.

Tal y como se hacen eco desde la fuente, la nueva función estaría actualmente en una fase temprana de pruebas, por lo que aún es pronto para analizar su potencial. Aun así, podría resultar de lo más interesante en aquellos lugares en los que WhatsApp cuenta con una cuota de usuarios extremadamente amplia. En la actualidad, WhatsApp es utilizado por más de 1000 millones de personas.

Llegados a este punto no podemos negar que nos encontramos ante un movimiento de lo más importante por parte de Facebook, que podría ver aumentar enormemente sus ingresos a partir de ahora. Como siempre, permaneceremos atentos ante cualquier novedad al respecto.

Fuente: Reuters.

