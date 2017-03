Vimeo ya cuenta con soporte para videos de 360°

Vimeo se suma a los contenidos en 360°

De momento, la nueva característica sólo está disponible para Google Daydream, Gear VR de Samsung y VR One de Zeiss, sin embargo, próximamente se integrarán Oculus Rift y HTC Vive a esta fiesta.

Sumado a lo anterior, la reproducción de este tipo de material también puede ser realizada a través de sus respectivas aplicaciones móviles para iOS y Android, además de en su versión de escritorio, obviamente.

Si bien hay que reconocer que el competidor de YouTube llega tremendamente tarde a esta tendencia, también hay que reconocer que el foco de la empresa está puesto en otro tipo de producciones, por lo que quizá todo esté llegando efectivamente a su adecuado tiempo.

Lo que sí debemos tener en cuenta es que, producto de esta nueva característica, la plataforma ahora admite subir material en 8K, algo que, dado el tamaño de estos archivos, sólo es posible realizar por medio de cuentas premium.

