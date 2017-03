Opera 45 ofrecerá una barra lateral con acceso a servicios de mensajería instantánea

El navegador Opera en una futura versión introducirá una nueva barra lateral con paneles que tendrá como protagonista a Facebook Messenger, el servicio de mensajería instantánea, pero no será el único.





Opera 45 ha llegado al canal Developer y con él WhatsApp, también para la nueva barra lateral. El usuario encontrará el icono del servicio de mensajería junto a Facebook Messenger, el cual le permitirá acceder fácil y rápidamente a sus conversaciones desde un panel lateral.

Al igual que Facebook Messenger, la integración de WhatsApp es realmente la apertura de su respectiva versión web en un panel que, esperemos, pueda cambiarse de tamaño y que será posible fijar para verlo siempre por encima del navegador.

Esta característica recuerda mucho a la barra lateral del navegador Vivaldi, el cual permite añadir cualquier sitio web y no como Opera, que se reservará la adición de sitios web como paneles laterales.

Tanto Facebook Messenger como WhatsApp están deshabilitados por defecto y el usuario podrá habilitarlos desde la configuración de Opera. En caso de no requerirse más será posible ocultar los accesos directos desde el menú contextual haciendo clic derecho en la barra lateral.

Más información en Opera 45 Developer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.