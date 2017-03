Nintendo Switch presenta un buen arranque en América y Europa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A casi una semana de su lanzamiento, Nintendo ha reportado que su nueva consola Switch ha tenido un excelente inicio en ventas tanto en América como en Europa.





Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo de América, comentó a The New York Times (vía Gamespot) que en los primeros dos días de ventas (del 3 al 4 de marzo) las ventas de la consola Switch superaron a cualquier otro lanzamiento en la historia de la compañía en la región, lo que llama la atención debido a que fue en marzo y no en la temporada navideña.

Señala que la consola que más se acerca a esos números fue la Wii que a la larga se convirtió en un éxito ya que hasta la fecha ha vendido más de 10 millones de unidades.

Además de esto, Reggie agregó que The Legend of Zelda: Breath of the Wild es el mejor título de lanzamiento en la historia de la empresa en la región, logrando superar a Super Mario 64.

Cabe mencionar que Wii Sports tuvo más ventas que ambos, pero es un título que venía incluido en la consola.

Pero no solo le fue bien en América, la Switch también tuvo un gran lanzamiento en Europa ya que de acuerdo a MCV la consola vendió más unidades en su fin de semana de lanzamiento que cualquier otro hardware en la historia de la compañía, e igualmente el nuevo Zelda es el título de lanzamiento más vendido logrando superando incluso a Wii Sports.

