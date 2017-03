Las herramientas de comunicación Hangouts Meet y Hangouts Chat ahora se integran a G Suite

G Suite es el paquete de aplicaciones basadas en la nube enfocadas a empresas de Goolge , y a partir del día de hoy cuenta con dos aplicaciones adicionales de comunicación: Hangouts Meet y Hangouts Chat.

Hangouts Meet es básicamente una versión simple de Hangouts enfocada en posibilitar vídeoconferencias con terceros sin necesidad de cuentas de usuario ni descargas de aplicaciones ni plugins ni otras molestias. Sólo hará falta un enlace compartido con el cual se puedan sumar hasta 30 personas en una misma conversación en vídeo. Este enlace podrá estar disponible desde Calendar, que estará muy vinculado con el nuevo servicio, por mensaje de correo o incluso a través de una publicación al efecto.

Esta nueva aplicación ya se encontraba disponible desde hace unos pocos meses y a partir de ahora llegará a todos los usuarios de G Suite a lo largo de las próximas semanas. Entre las compañías que ya han aprovechado el potencial de Hangouts Meet se encuentra Braintree, de Paypal.

Hangouts Chat es, para entendernos, un nuevo competidor más para Slack, aunque según la definición de Google, se trata de “una aplicación de comunicación inteligente para equipos que toma la mensajería directa en Hangouts y la desarrolla para reflejar la manera en el que los equipos modernos hablan de negocios“. Básicamente, Hangouts Chat permite crear “habitaciones virtuales” para que los usuarios corporativos puedan manejar las conversaciones de sus proyectos en curso. Las conversaciones se mostrarán en forma de hilos, permitiendo de ese modo su seguimiento.

Google señala que también será posible integrar en estas conversaciones contenidos disponibles en Drive y Docs, aunque también hay más integraciones, ya que el servicio soporta bots, secuencias de comandos de Google App Script, así como aplicaciones de terceros, cuya primera tanda de aplicaciones está conformada por Prosperworks, Box, Zendesk, Asana, Polly.ai, Freshdesk, Zapier, Zenefits, Xero, Smartsheets e Intuit.

El primer bot en estar disponible en Hangouts Chat es @meet, el cual hace uso de procesamiento de lenguaje natural y máquina de aprendizaje para la programación automática de encuentros con el equipo de trabajo mediante Hangouts Meet y Google Calendar. Con respecto a Hangouts Chat hay que señalar que de momento está disponible en fase beta privada y que para acceder a él habrá que formar parte de su programa de adopción temprana.

