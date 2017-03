Google Drive en G Suite ahora cuenta con herramientas que lo hacen más productivo

Con el objetivo de mejorar la seguridad y facilitar el uso de Google Drive dentro de las empresas, Google ha anunciado hoy la implantación de nuevos recursos para los clientes de G Suite.

Presenta Team Drives, para crear y compartir trabajos de forma confidencial dentro de un equipo; Google Vault, para tener bajo control los datos sensibles almacenados en Drive; AppBridge, para realizar migraciones a Drive desde antiguas plataforas; Drive File Stream, para mejorar el uso actual de los archivos guardados en Drive; y Quick Access, para tener acceso inmediato a los archivos más relevantes gracias al sistema de inteligencia artificial de Google.

En la nota describen con detalle cada una de las nuevas funciones, funciones que a continuación resumimos:

– Team Drives: Opciones que permiten a los administradores tener más control sobre el acceso de los ficheros, ofreciendo para ello recursos que ayudan a saber el estado de todo lo que se ha compartido. La idea es poder crear grupos de trabajo que tengan acceso a conjuntos de archivos, siendo sencillo añadir y eliminar nuevos miembros en cualquier momento. Esta función estará disponible para todos los clientes de G Suite Business, Education y Enterprise.

– Google Vault: Enfocada en la protección de datos. Las nuevas funciones de Google Vault for Drive ofrecen a los administradores los controles adecuados para administrar y proteger todos los archivos, tanto en unidades de empleados como en Team Drives. Podremos, por ejemplo, establecer políticas de retención para suspender archivos que son críticos para un determinado caso legal, por ejemplo.

– AppBridge: una herramienta que han comprado para poder realizar migraciones basadas en la nube, e híbridas, dentro de la plataforma de Google Drive.

– Drive File Stream: un recurso que nos permitirá tener los archivos siempre a mano usando menos espacio en disco. Está disponible en el Programa Early Adopter (EAP), y permite a los equipos transmitir rápidamente archivos directamente desde la nube al ordenador, sin necesidad de sincronizar todo antes. el objetivo es evitar el cliente tradicional de Google Drive, ya que con esta nueva función podremos bajar inmediatamente cualquier archivo de nuestro Drive gracias a un sistema avanzado de caché. Con esta función se evita también el riesgo de que los usuarios descarguen todos los datos de la empresa en sus discos duros.

Para usarlo hay que registrarse en esta página

– Quick Access: El sistema de inteligencia artificial de Google ya sabe qué archivos son los más usados por cada miembro dentro de la empresa, y para ello ya tiene disponible mucha información en caché para que la carga del contenido sea inmediata y personalizada para cada uno.

Los clientes individuales no tendrán acceso a estas funciones, únicamente las empresas e instituciones que hayan contratado la plataforma de Google.

