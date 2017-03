Facebook hace de acceso público la función Messenger Day

Facebook realizó un copia exacta de la sección de Historias de Snapchat en Instagram, y después hizo lo mismo en Facebook Messenger en una función que solo estaba disponible entre un reducido grupo de usuarios, esa función, llamada “Messenger Day”, comienza hoy a estar disponible en todo el mundo en la última versión de Android e iOS de Messenger.

El funcionamiento de Messenger Day es bastante sencillo. Solo tenemos que pulsar en el botón de la cámara o en la opción “agregar a tu día” (en la parte superior de la bandeja de entrada) y capturar una foto para poder aplicar los efectos adecuados, incluyendo pegatinas (tienen miles de opciones disponibles para personalizar el resultado, con marcos, colores, textos…). La captura realizada estará disponible de la misma forma que Instagram Stories: 24 horas hasta desaparecer sin dejar rastro.

En la nota de presentación es posible ver varias capturas con el funcionamiento de esta nueva aplicación dentro de Messenger. Veremos en la página principal, igual que ocurre con Instagram, qué amigos han actualizado su día recientemente, y tendremos controles para configurar quién puede ver lo que publicamos y quién no.

La mensajería efímera está de moda. Snapchat ya cotiza en bolsa, con un espectacular primer día y una esperada reducción poco después, con una guerra abierta a Facebook, que insiste en copiar todas sus funciones para ocupar su espacio de acción, y con herramientas que poco a poco se irán integrando en diversas plataformas de chat, seguramente incluyendo al omnipresente Whatsapp, también de Facebook.

