AT&T en México y el Metro de la CDMX anuncian Red 4G LTE y WiFi para usuarios

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2017.- En presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, ejecutivos de AT&T en México y el Director del Sistema de Transporte Colectivo, el Lic. Jorge Gaviño Ambriz, se celebró la firma de un permiso entre el Metro de la Ciudad de México y la empresa de telecomunicaciones, con el objetivo de desplegar una veloz red móvil 4G LTE en las 12 líneas y WiFi en 11 de ellas.

El Metro de la Ciudad de México es el sistema colectivo de transporte más importante de Latinoamérica y el cuarto a nivel mundial por número de pasajeros, con más de 1,684 millones anuales.

Mediante este permiso se desplegará la red móvil 4G LTE de AT&T y se ofrecerá WiFi gratuito a los más de 5.5 millones de usuarios diarios que recorren los más de 200 km de longitud del Metro de la Ciudad de México.

Por parte de AT&T en México, asistieron a la ceremonia la Vicepresidenta Adjunta de Asuntos Externos, Cristina Ruiz de Velasco, el Chief Technology Officer (CTO), Carlos Sánchez y el Consejero General y Vicepresidente Legal y Regulatorio, Troy Hatch.

La primera fase estará lista en 2017 y contempla a las líneas 7, 3 y 1. Cabe destacar que la línea 7 es la más profunda con 30 metros, lo que representa un reto de diseño e ingeniería importante. Las líneas 1 y 3 han sido elegidas por ser las de mayor afluencia, con cerca de 700 mil pasajeros diarios en cada una.

“A nivel mundial, sólo Metros de gran relevancia como los de Tokio, París, Berlín, Londres, Moscú y Madrid cuentan con WiFi gratis en algunas de sus estaciones. Por medio de esta alianza, el Metro de la Ciudad de México se coloca en una posición de liderazgo al ofrecer además, una red 4G LTE más confiable que proveerá conectividad a los más de 5.5 millones de usuarios diarios”, declaró el Chief Technology Officer (CTO) de AT&T en México, Carlos Sánchez.

“Estamos comprometidos con México y seguimos invirtiendo en proyectos de conectividad. Cerca de 1,000 especialistas de AT&T trabajarán en este proyecto que tendrá una duración aproximada de tres años y cubrirá 11 líneas, 175 estaciones y 350 trenes con WiFi y el 100% del sistema con nuestra red 4G LTE. Un Metro conectado resultará en beneficios para el turismo, la productividad y la comunicación de la Ciudad”, agregó Sánchez.

Este proyecto forma parte de la inversión de 3 mil millones de dólares anunciada a la llegada de AT&T a México en 2015 y sumará a la cobertura actual de más de 78 millones de personas a través de su red 4G LTE.

En 2017, AT&T dio a conocer un plan de impacto social que busca ofrecer soluciones de conectividad y desarrollo para cinco áreas clave: educación, seguridad, salud y bienestar, medio ambiente y aceleración de negocios. En línea con este plan, AT&T busca ofrecer conectividad, mediante este permiso, al sistema colectivo de transporte más importante de México, beneficiando a la diversa población que todos los días viaja en el Metro hacia sus escuelas, trabajos, hogares y centros de salud.

