YouTube estrena una nueva campaña social por el Día Internacional de la Mujer

YouTube se suma a la serie de recordatorios e iniciativas sociales que se llevarán a cabo por el Día Internacional de la Mujer, y que tomarán presencia en las redes sociales.

Ha lanzado una campaña social con el hashtag #HerVoiceIsMyVoice, que invita a los usuarios a compartir en las redes sociales, videos con historias de mujeres que nos han inspirado o nos han hecho reflexionar.

En este enlace, podemos encontrar una lista de reproducción curada por YouTube, con videos con mensajes, discursos y eventos relacionados con los derechos de la mujer.

También encontramos historia de mujeres que revolucionaron diferentes áreas de su vida o influyeron en las vidas de otras personas con sus ejemplos. Y como bonus, YouTube también nos deja (en el mismo enlace) una colección de 24 canales de mujeres que inspiraron el video de presentación de esta campaña:

Encontraremos cientos de horas de videos basados en historias personales o reflexiones sobre diferente áreas de la vida, o circunstancias que viven en mujeres en diferentes latitudes. Y si buscamos el hastag en la redes sociales nos podremos sorprender con las sugerencias de los usuarios, los mensajes y reflexiones que se comparten bajo esta campaña.

