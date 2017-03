Libraries Ready to Code, iniciativa de Google para animar a los niños a aprender a programar

Con cada vez más frecuencia surgen diferentes iniciativas que tienen por objetivo fomentar el aprendizaje de la programación entre los más pequeños.

Se trata de iniciativas de lo más importantes, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia de este tipo de conocimientos, que irá a más a medida que pasen los años. En esta ocasión nos ha parecido interesante mencionar la iniciativa de Google, que colaborará con bibliotecas para animar a los niños a aprender a programar.

El gigante tecnológico se habría asociado con la American Library Association (ALA) para lanzar “Libraries Ready to Code“. Tal y como se hacen eco desde Google, el objetivo de la misma es conseguir que el personal de las bibliotecas cuente con los conocimientos y herramientas básicos para animar a los niños a sumergirse de lleno en el mundo de la programación. En concreto, el programa de Google ofrecerá al personal de las bibliotecas los conocimientos necesarios para ayudar a los más pequeños a crear juegos y programas de un modo entretenido.

Fuente: Google.

