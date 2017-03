WordPress.com para Google Docs, plugin que facilita la publicación de documentos

WordPress.com para Google Docs es un nuevo add-on creado por Automattic que permite escribir un artículo en Google Docs y enviarlo como borrador a un blog de WordPress.com o un blog de una instalación WordPress conectado con Jetpack.

Esto facilita mucho la tarea a las personas que escriben en Google Docs y deben de copiar el artículo a su blog, ya que con este nuevo add-on no perderán el formateo del post, ni las imágenes y también ayuda a los que quieren trabajar en forma colaborativa para escribir un artículo.

Para comenzar deben de ir a la página de la tienda Google Web e instalar el add-on. Luego cuando escriben el artículo y el mismo está listo, van al menú de Add-ons y abren WordPress.com para Google Docs. En este momento verán una barra lateral a la derecha para agregar su blog .

Por último clic en el botón Guardar Borrador y cuando es guardado como borrador en el blog, verán un enlace para ver una vista previa de cómo lucirá el post una vez publicado en el blog. Si tienen que hacer algún cambio lo pueden hacer directamente en el blog y luego ya lo pueden publicar.

WordPress.com para Google Docs es open source y el código se encuentra disponible en GitHub.

