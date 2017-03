Spotify adquiere Sonalytic, startup que cuenta con una plataforma de detección de audio

Sonalytic es una startup que cuenta con una plataforma de detección de audio semejante a la que tiene Shazam, aunque no tiene ninguna app para uso individual y sí una serie de APIs para que otros servicios puedan usar su servicio.

Ahora Spotify anuncia que ha comprado a dicha empresa, e informa en su blogsobre lo que pretende hacer con ella:

No indica nada muy específico, pero aparentemente quieren trabajar en funciones que ayuden a mejorar las listas de reproducción aprovechando la detección de lo que se escucha, de forma que, posiblemente, podríamos incluir canciones tatareándolas, o silbando algún trozo de la melodía.

Shazam ya es un gigante en esta categoría, y es poco probable que Spotify quiera comerse parte de su mercado, por lo que podríamos intuir que serán funciones que amplíen las posibilidades dentro de la plataforma sin perder de vista su objetivo principal: ofrecer música a los usuarios a un precio aceptable. Sería posible, por ejemplo, encontrar canciones semejantes comparando partes de sus archivos de audio, algo que Sonalytics sería capaz de realizar gracias a su sistema de detección.

No se han dado detalles sobre la cantidad pagada en dicha adquisición.

