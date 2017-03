Amazon Prime llega a México, ofreciendo envíos gratuitos ilimitados y acceso a Prime Video

Ciudad de México, 7 de marzo de 2017 – Amazon.com.mx anunció hoy el lanzamiento de Amazon Prime en México. El programa de membresía anual ofrece a sus miembros en México envíos gratuitos e ilimitados para más de 20 millones de productos diferentes a través de 18 categorías de productos, así como acceso a Amazon Prime Video. La membresía anual para Amazon Prime tiene un costo de 899 pesos, sin embargo, por tiempo limitado los clientes en México podrán obtener una membresía anual de Prime por 449 pesos por el primer año. Los clientes de Amazon pueden registrarse para obtener una prueba gratis de Prime por 30 días.

“Decenas de millones de miembros en todo el mundo disfrutan de los beneficios de Prime. El anuncio de hoy en México marca la primera vez que Amazon ha combinado el lanzamiento del envío rápido y gratuito de Prime junto con Prime Video desde el día uno,” comentó Greg Greeley, Vicepresidente de Amazon Prime. “Pero apenas estamos comenzando, seguiremos agregando productos a nuestra selección, buscaremos ser más rápidos y añadiremos más películas y programas, haciendo a Amazon Prime cada vez mejor para sus miembros en México”.

“Los miembros de Amazon Prime en México disfrutarán de envío gratuito en un día en ciudades seleccionadas cualquier día de la semana -incluso fines de semana-, envío gratuito en dos días en el resto del país, y envíos ilimitados gratis en artículos importados de Amazon EE.UU. También podrán ver películas y programas de televisión populares, incluyendo las galardonadas series Amazon Originals, disponibles exclusivamente en Prime Video”, dijo Luis Correa, Director de Operaciones de Amazon México.

En México, la membresía de Prime incluye:

Los clientes en México pueden probar todos los beneficios de Amazon Prime de manera gratuita y sin compromiso durante 30 días. Durante los siguientes seis meses, los clientes en México pueden unirse a Amazon Prime pagando un precio promocional introductorio de 449 pesos por el primer año, cuando una membresía anual de Prime normalmente cuesta 899 pesos por un año. Para registrarse y obtener una prueba gratis o conocer más información acerca de todos los beneficios de Prime, visite www.amazon.com.mx/prime

