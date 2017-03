HP presentará nuevos equipos con Chrome OS en Abril

Los chromebook son una excelente opción para uso académico, ya que evita que los alumnos instalen programas en el disco duro y da más control a las instituciones sobre lo que puede o no puede accederse desde sus equipos.

Google lo sabe, y apuesta por la introducción de sus ChromeBooks en las escuelas, y ahora da una noticia más que lo confirma: un nuevo chromebook, de HP, llegará en abril.

Se trata de un convertible de 360 grados que cuenta con carga USB-C y cámara trasera, siendo posible usar un lápiz óptico opcional. Lo ha anunciado en su blog oficial, donde comunica que el Chromebook ha sido el dispositivo más vendido entre portátiles y tabletas en escuelas suecas durante el año pasado.

En 2011, Suecia estableció una Agenda Digital que exigía que cada estudiante “pudiera utilizar la tecnología moderna como herramienta para la búsqueda de conocimiento, la comunicación, la creación y el aprendizaje”, y eso ha acelerado bastante el uso de la tecnología de los chromebooks en el mundo educativo.

Aún no ha dado muchos detalles técnicos sobre el nuevo HP Chromebook x360 11 G1 Education Edition, ni siquiera ha informado su precio o los países en los que estará disponible inicialmente, por lo que tendremos que esperar en abril para conocer mejor al nuevo protagonista.

