Automattic libera la versión 4.7.3 de WordPress

WordPress 4.7.3 corrige seis problemas de seguridad, siendo mayormente vulnerabilidades de tipo cross-site scripting (XSS) por la que terceros podrían infectar y perjudicar nuestros espacios mediante la inyección de código.



Además de la corrección de estas seis vulnerabilidades, WordPress 4.7.3 también aprovecha su lanzamiento para incorporar otras 39 correcciones a la serie 4.7. La lista de cambios está disponible a través de este enlace.

Todos los usuarios de sitios bajo WordPress podrán llevar a cabo la inmediata actualización directamente desde el panel de control, encargándose el propio sistema de obtener la nueva copia para instalarla en nuestros espacios, o bien también podemos proceder a la actualización manual, más compleja, para quienes deseen tener un control más estricto en la actualización.

De esta manera, mediante esta nueva versión podremos tener nuestros espacios completamente a salvo.

Aquellos que no tengan apenas conocimientos técnicos y deseen tener sus espacios bajo WordPress, desde Automattic recomiendan usar a sus socios de alojamiento donde podrán disponer de WordPress con un simple clic al botón de instalación o directamente acudir a la versión auto-alojada que tiene en WordPress.com y crearse sus respectivas cuentas.

La anterior actualización se lanzó el pasado 26 de enero y corregía tres problemas de seguridad.

