Se filtran más detalles del Samsung Galaxy S8

El nuevo buque insignia de Samsung se ha filtrado.

Y lo más interesante es que fue el mismísimo Evan Blass quien ha revelado la apariencia final del Galaxy S8 de Samsung.

Una imagen vale más que mil palabras y para muestra, basta este tuit.

I think this is what you’ve been waiting for. pic.twitter.com/FvYfsLOy0R

— Evan Blass (@evleaks) 1 de marzo de 2017