Desde hoy Google Keep se integra a G Suite y a Google Docs

Google Keep, la aplicación especializada en anotaciones digitales de Google, expande sus fronteras para alcanzar a los usuarios profesionales mediante su integración en G Suite, el paquete de aplicaciones en la nube para empresas.

De esta manera, los miembros de un equipo de trabajo ya no tendrán que utilizar Google Keep bajo sus propias cuentas individuales, ya que se incorporará a sus flujos de trabajo donde podrán anotar ideas, crear listas, establecer recordatorios y tareas, y mucho más, guardándose todos estos elementos en el propio dominio de la empresa y accesible para los miembros de la misma.

Esta integración comienza a estar disponible a partir de hoy para los clientes de G Suite a través de la web directamente, a través de su extensión para Chrome, así como a través de sus aplicación para las plataformas Android e iOS.

Además de integrarse en G Suite, Google Keep también se está integrando en Google Docs. La idea es que los usuarios que estén trabajando en un documento puedan abrir una barra lateral donde encontrar sus elementos guardados en Google Keep donde lo único que tienen que hacer es escogerlos y dejarlos caer en el área del documento donde desean tenerlos situados. El acceso a Google Keep desde Google Docs se establecerá a través del menú Herramientas, eso sí, sólo disponible vía web.

Además, los usuarios también podrán seleccionar textos de sus documentos y guardarlos en Google Keep simplemente mediante un click derecho del ratón sobre dicho texto escogiendo la opción de guardarlo dentro del cuaderno de Google Keep.

De esta manera, Google Keep se adentra más en los flujos personales y empresariales, ganando más visibilidad y mejorando su competitividad frente a las opciones rivales como Evernote y OneNote.