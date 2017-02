Estrenos para el mes de Marzo de 2017 en Amazon Prime Video

Amazon anunció la próxima disponibilidad internacional de seis Series Originales de Amazon que llegarán a Amazon Prime Video a partir de marzo.

Los miembros de Prime Video en más de 200 países y territorios -incluido México- podrán disfrutar muy pronto de la segunda temporada de Hand of God, Red Oaks Season 2, One Mississippi, Crisis in Six Scenes, Good Girls Revolt, así como You Are Wanted la primera serie alemana en PrimeVideo.com.

Hand of God

El 10 de marzo, la segunda temporada de Hand of God se estrenará en Prime Video. Creada y escrita por Ben Watkins (Burn Notice ), Hand of God regresa protagonizado por el ganador del Globo de Oro Ron Perlman (Sons of Anarchy) como el Juez Pernell Harris. El duro y vivo rey de San Vicente, “el juez máximo”, finalmente ha llegado al final mientras se enfrenta a juicio por el asesinato de un policía. Mientras que sus visiones y el fantasma de su hijo conducirán lentamente a Pernell a través de una conspiración que es más grande de lo que podría haber imaginado, amenazarán su relación con su esposa y todo lo que él valora. Esta temporada, el juez máximo debe luchar en dos frentes: restaurar su cordura y ganar su libertad. Hand of God también protagoniza a Dana Delany (Body of Proof) como la esposa de Judge, Crystal Harris, que está en una misión para asegurar el legado de su hijo, Andre Royo (The Wire) como el alcalde gregario, inteligente y elegante Robert ‘Bobo ‘Boston, Garret Dillahunt (Justified) como KD, el sociópata nacido de nuevo cuyas violentas tendencias son explotadas por Pernell, Emayatzy Corinealdi (Roots) como Tessie, la ex confidente de Pernell, Alona Tal (Supernatural) como Jocelyn Harris, la cuñada en duelo de Pernell, Julian Morris (Pretty Little Liars) como el moralmente cuestionable predicador Paul Curtis, y Elizabeth McLaughlin (Betrayal) como Alicia, la amiga sensual del predicador. Esta temporada el elenco de estrellas es acompañado por Linda Gray (Dallas), Nia Long (The Best Man) y Brian Baumgartner (The Office).





Red Oaks

El 10 de marzo, la segunda temporada de Red Oaks estará disponible internacionalmente en Amazon Prime Video. Protagonizado por Craig Roberts, Red Oaks transporta a los espectadores de nuevo al verano de 1986 en el suburbio de Nueva Jersey, cuando Top Gun fue # 1 en la taquilla y la vida era mucho más simple … para todos, excepto para los miembros desorientados y el personal de Red Oaks Country Club. Para el tenista asistente David Meyers (Craig Roberts) ha sido un año de agitación. En una caída libre tras el divorcio de sus padres, obligado a abandonar la Universidad de Nueva York y renunciar a sus sueños de convertirse en cineasta, quizá la única cosa positiva ha sido su romance con Skye, la hija del presidente del club, Doug Getty. Mientras tanto, la familia y los amigos de David están luchando a través de su propio verano complicado de amor. Red Oaks, creado y producido por Gregory Jacobs y Joe Gangemi, también Ennis Esmer, Oliver Cooper, Paul Reiser, Alexandra Socha, Richard Kind y Jennifer Grey. Desde Wall Street hasta los bulevares parisinos, los juzgados de Manhattan, las galerías de arte de SoHo, las bodas en el patio trasero hasta nueve encuentros sexuales, Red Oaks trata sobre todos los lugares divertidos que nos encontramos en el camino. La serie es también ejecutiva producida por Steven Soderbergh, David Gordon Green y Antoine L. Douaihy.



You Are Wanted

El 17 de marzo, los miembros de Amazon Prime Video podrán disfrutar de la primera serie original alemana de Amazon, You Are Wanted, producida y protagonizada por Matthias Schweighöfer. You Are Wanted cuenta la historia de Lukas Franke (Schweighöfer), un joven gerente de hotel y padre que es brutalmente arrancado de su vida cotidiana cuando sus datos personales son hackeados y encuentra la historia de su vida comenzando a ser reescrita. A manera de que noticias extrañas siguen surgiendo, Lukas encuentra su identidad digital manipulada continuamente, despertando la sospecha de la Oficina Criminal Federal alemana (BKA), que lo acusan de ser miembro de una organización terrorista. Incluso su esposa (Alexandra Maria Lara) empieza a dudar de él. Cuando su hijo está amenazado, es obvio para Lukas que tiene que hacer algo al respecto. Se alía con Lena Arandt (Karoline Herfurth), que también es una víctima de los hackers. Con su ayuda intenta encontrarlos y derrotarlos. ¿Quién está detrás de la conspiración? ¿Por qué fue el objetivo? Lukas se ve obligado a luchar, encontrar a los perpetradores, demostrar su inocencia y recuperar su vieja vida. La serie también protagoniza Alexandra Maria Lara, Karoline Herfurth yTom Beck. You Are Wanted estará disponible con doblaje en inglés, francés, italiano y español y subtítulos. Además, los subtítulos también estarán disponibles en portugués, hindi y japonés.



One Mississippi

El 17 de marzo la primera temporada de la Serie Original de Amazon One Mississippi estará disponible en PrimeVideo.com. Protagonizada por la comediante Tig Notaro, esta traumedy (tragedia y comedia) también está inspirada en su vida. Encontramos a Tig cuando ella sale de Los Ángeles y vuelve a su ciudad natal en Mississippi debido a la muerte prematura de su madre. Lo que comienza con Tig reconciliando los asuntos de su madre se convierte en una exploración dolorosa, hilarante y sorprendente de la familia, la infancia y la vida después del duelo. One Mississippi también es protagonizada por Noah Harpster, John Rothman y Casey Wilson. La serie es producida ejecutivamente por Tig Notaro, Kate Robin, M. Blair Breard, Louis C.K., Diablo Cody, Dave Becky y Nicole Holofcener.



Crisis in Six Scene

El 24 de marzo, los miembros de Prime Video podrán disfrutar toda la primera temporada de la primera serie de televisión de Woody Allen, Crisis in Six Scenes en PrimeVideo.com. Escrita y dirigido por Woody Allen, esta serie de comedia ocurre en la década de 1960 durante tiempos turbulentos en los Estados Unidos cuando una familia de clase media suburbana es visitada por un invitado que transforma su hogar completamente. Crisis in Six Scenes también es protagoniza por Miley Cyrus, Elaine May, Rachel Brosnahan y John Magaro.



Good Girls Revolt

El 31 de marzo, la primera temporada de Good Girls Revolt se estrenará en Amazon Prime Video. La serie se lleva a cabo en 1969, mientras que una revolución cultural con una banda sonora acorde a este movimiento modificó el mundo libre, todavía había un lugar que se negó a cambiar con los tiempos: las salas de redacción. Protagonizada por Genevieve Angelson, Anna Camp y ErinDarke, Good Girls Revolt sigue a un grupo de jóvenes investigadoras -Jane Hollander (Anna Camp), Patti Robinson (Genevieve Angelson), Cindy Reston (Erin Darke)- en “News of the Week” que simplemente piden ser tratadas con justicia y respeto. Su petición revolucionaria, dirigida por la abogada Eleanor Holmes Norton (Joy Bryant), provocará cambios convulsivos y volcará matrimonios, carreras, vidas sexuales y amorosas, así como amistades. El primer episodio de la serie está inspirado en los casos históricos de discriminación sexual narrados en el libro de Lynn Povich, The Good Girls Revolt. Dana Calvo creó y produjo la serie Amazon Original en colaboración con los productores ejecutivos Darlene Hunt, Lynda Obst, Jeff Okin y Scott Winant.

Los miembros de Prime Video podrán disfrutar de las seis series Originales de Amazon en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante la aplicación Amazon Prime Video para smartphones y tabletas Android y iOS, Tabletas Fire, modelos populares de Smart TVs de LG, Sony Android y Samsung o en línea en PrimeVideo.com y también pueden descargar estos títulos para verlos sin conexión en sus dispositivos móviles.

De la misma manera, los miembros de Prime Video pueden ver las series Originales de Amazon en inglés con subtítulos disponibles en español, francés, italiano y portugués, así como sus versiones dobladas que estarán disponibles próximamente.