Podcast ONE: 17 de febrero de 2017

Podcast ONE: YouTube eliminará su formato de anuncio de 30 segundos no saltable en 2018, Alemania pide a los padres que destruyan una muñeca que puede ser hackeada, Neuronavegación, Carta de Mark Zuckerberg para la comunidad de Facebook, IBM y Visa convierten a los automóviles, los electrodomésticos y dispositivos conectados en puntos de venta, The Entertainment Software Association, Anigraff, Nuevo sitio de PCFormat.mx #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE 17 de febrero de 2017