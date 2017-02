Podcast ONE: 10 de febrero de 2017

Podcast ONE: El amor y la tecnología, nuevo evento de Pokémon Go, Wiredcast herramienta para Facebook Live, comScore, BigData, The Lego Batman Movie, Android Wear 2.0, Nuevos Smartwatch de LG, Dueños de Mac son más propensos a utilizar redes sociales para buscar pareja, Eclipse lunar, App para dejar de fumar, WhatsApp extiende la verificación en dos pasos a todos sus usuarios, Entrevista a Alfonso Figueroa Socio de BPGurus, #one_digital #PodcastONE

Escucha aquí el Podcast ONE: 10 de febrero de 2017

