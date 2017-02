Dueños de Mac son más propensos a utilizar redes sociales para buscar pareja

Las relaciones comienzan con una introducción. Es precisamente ahí, según una encuesta de Kaspersky Lab, que los propietarios de computadoras Mac son líderes indiscutibles entre los usuarios de varios dispositivos: 14% de ellos admite que utiliza las redes sociales para buscar citas, mientras que 11% utiliza estos sitios para buscar parejas sexuales.

Esto es el doble del promedio de todos los encuestados (8% y 5%, respectivamente). No es de extrañar entonces que para lograr sus objetivos, los aficionados de computadoras Mac son más propensos a revelar su estado de relación (83% vs 63%) y orientación sexual (70% vs. 44%) en redes sociales.

Además, los usuarios de Mac son más propensos a hablar de sus actividades románticas en las redes sociales, con un tercio (31%) afirmando que lo haría fácilmente. El promedio para este parámetro llegó a poco más del 16%.

¿Cómo afectan las redes sociales las vidas personales de los que ya tienen pareja? Casi la mitad de los encuestados (46%) dijo que sus relaciones habían mejorado gracias a las redes sociales. Los usuarios de Mac son los más felices en este respecto también – entre ellos, esta proporción alcanza 68%. Puede que esto se deba al hecho de que los usuarios de Mac prefieren comunicarse con sus parejas a través de las redes sociales: 45% de ellos elige este modo de comunicación con sus seres queridos, mientras que la cifra promedio de todos los encuestados fue solo de 36%.

“Hemos fallado en notar cómo las actividades virtuales han comenzado a afectar nuestras vidas, incluyendo las relaciones con nuestros seres queridos. Por supuesto, en algunas situaciones, las redes sociales son de gran ayuda: nos permiten comunicarnos con personas que no siempre están presente físicamente. Sin embargo, no debemos olvidar los riesgos que este tipo de comunicación trae: nuestra relaciones con seres queridos se pueden ver afectadas o incluso destruidas por las redes sociales, por lo que debemos tener mucho cuidado con lo que compartimos en estas plataformas”, comenta Andrey Mochola, director, Negocio de Consumo, en Kaspersky Lab.

Seas usuario de Mac o no, los expertos de Kaspersky Lab recomiendan las siguientes medidas con el fin de evitar tener problemas con tu pareja este Día de San Valentín:

Mantén tu equipo protegido con una solución anti-malware robusta. Muchas de las infecciones de ingeniería social son propagadas por las redes sociales por lo que es importante siempre mantener tus equipos protegidos con soluciones robustas como Kaspersky Internet Security que protege dispositivos Mac, Windows y Android de, entre otras cosas, sitios web peligrosos, evita que espíen tus actividades en línea, bloquea el uso no autorizado de tu cámara web y protege tus datos cuando te conectes a una red pública. No expongas a tu pareja a cambio de validación social: Es común entre los usuarios de las redes buscar aprobación o tratar conseguir más seguidores, sin importar la vergüenza que hagan pasar a sus parejas. 27% asegura que publicaría algo chistoso o inapropiado de una persona cercana con tal de conseguir más likes. No publiques detalles de tu relación: Con frecuencia, las parejas publican en redes sociales lo que sucede o sienten de su relación, algo que debería quedarse en privado. La mayoría de las ocasiones estas publicaciones se realizan dependiendo el estado de ánimo de la persona, ya sea enojado, triste o enamorado. Sin embargo, a 51% de los usuarios le preocupa que se revelen secretos íntimos de la relación. No sustituyas la interacción cara a cara por la relación en línea: Las redes sociales afectan las relaciones de gran parte de las personas en el mundo físico: 23% de los encuestados admitió que se comunica menos con su pareja o cónyuge y 35% dijo que lo hace menos con amigos ya que puede verlos y comunicarse a través de las mismas plataformas. Asegúrate de que tu pareja está de acuerdo con las fotos que deseas publicar: En algunas ocasiones las personas no se sienten cómodas con su apariencia en las fotografías, les avergüenza lo que están haciendo o simplemente no lo quieren hacer público. 58% de los usuarios se ha sentido molesto por fotografías publicadas sin su consentimiento. Controla lo que otros publican sobre ti: 16% de los encuestados admite que la relación con su pareja ha sido dañada por textos o fotografías en situaciones comprometedoras publicadas en redes sociales. Para poder restringir las publicaciones es necesario conocer las herramientas de privacidad de cada una de las redes sociales que utilices, la mayoría de ellas permite aprobar o desaprobar los posts.

“Las redes sociales son un foro al que las personas recurren para mantener contacto con otros y compartir buenas noticias; sin embargo, cuando las personas privilegian la validación social o la interacción en línea, con frecuencia no se dan cuenta de todo lo que pueden poner en riesgo, incluidas la privacidad y los sentimientos de su pareja”, comentó Roberto Martínez, Analista de Seguridad en Kaspersky Lab.