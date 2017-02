ChromeVox, la herramienta de accesibilidad de Google, gana una nueva versión

Con casi 300 millones de personas en todo el mundo con algún tipo de discapacidad visual, es importante desarrollar proyectos que permitan el acceso a la información usando recursos de todo tipo. ChromeVox es uno de ellos, un lector de pantalla para ChromeBook que acaba de ganar una nueva versión.

El lector de pantalla predeterminado de los Chromebook se ejecuta dentro de Chrome OS 56 o superior, siendo posible activarlo de forma sencilla con la combinación de teclas Ctrl + Alt + Z.

El objetivo es facilitar el conjunto de comandos existente en la actualidad para que sea sencillo navegar a través de sitios y aplicaciones sin usar el ratón. Estas opciones permiten también navegar por la bandeja de estado de Chromebook, no solo por los sitios web, lo que ayuda a acceder a opciones que antes no estaban disponibles, como una lista de las pestañas abiertas, opciones de voz, etc.

Además de la presencia de ChromeVox, los Chromebook son también compatibles con la mayoría de las pantallas que generan braille a partir de lo que aparece en pantalla, y la nueva versión de ChromeVox permite usar comandos en el teclado de dichas pantalla Braille para navegar a través de Chrome, en lugar de pasar de un teclado a otro del Chromebook.

Han incluido también un nuevo conjunto de funciones auditivas que dan datos contextuales, como cuando se ha alcanzado un botón, un enlace o una casilla de verificación en una página o cuando una página sigue cargando.

Puedes obtener más información en la sección de accesibilidad o en el video que aquí compartimos: