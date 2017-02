Amazon Prime Vídeo presenta los estrenos para Febrero 2017

Amazon anuncia hoy las fechas de estreno de cuatro Series Originales de Amazon que han sido altamente anticipadas por la crítica y que llegarán pronto a Prime Video en México.

Este mes, los miembros de Prime Video podrán disfrutar y ligar un episodio tras otro de la más reciente temporada de la multipremiada serie Transparent así como las nuevas y populares series Fleabag, Goliath y Z: The Beginning of Everything.

Fleabag

El 10 de febrero, la serie Fleabag -con capítulos de media hora de duración- debutará en Amazon Prime Video. Escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge (Crashing, Broadchurch), Fleabag es una divertida y conmovedora ventana hacia la mente de una mujer agudamente ingeniosa, sensual, continuamente molesta y afectada por la culpa (Waller-Bridge), que se lanza a la vida moderna en Londres. La serie está basada en la obra Fleabag de Waller-Bridge, que ganó el premio Edinburgh Fringe First Award, además de los premios Critics’ Circle y Off-West End Awards para el Dramaturgo Más Prometedor y una Recomendación Especial por parte del Susan Smith Blackburn Prize. Fleabag también es estelarizada por Brett Gelman (Twin Peaks), Olivia Colman (Peep Show), Bill Paterson (Outlander), Hugh Dennis (Outnumbered), Hugh Skinner (Poldark), Jamie Demetriou (People Time), Jenny Rainsford (The Smoke) y Sian Clifford (Paddy). La serie está dirigida por Harry Bradbeer (Dickensian) y tiene como productores ejecutivos a Phoebe Waller-Bridge, Harry Williams and Jack Williams (The Missing).

Goliath

El 17 de febrero, los miembros de Prime Video podrán disfrutar de la temporada debut de Goliath, una de las Series Originales de Amazon más vistas episodio tras episodio. Goliath es protagonizada por el ganador del Golden Globe y el Oscar Billy Bob Thornton (Fargo) y el ganador del Oscar William Hurt (Broadcast News) en la batalla final entre David y Goliath en el sistema legal estadounidense del Siglo XXI. La serie sigue la vida de un abogado prácticamente derrotado (Thornton) mientras busca redención. Su única oportunidad depende de obtener justicia en un sistema legal donde la verdad resulta algo negociable y la balanza de la justicia nunca se ha inclinado tanto hacia los ricos y poderosos. Escrita por David E. Kelley (Ally McBeal) y Jonathan Shapiro (The Practice), Goliath es estelarizada también por Olivia Thirlby (Juno), Maria Bello (Prisoners), Molly Parker (House of Cards), Nina Arianda (Florence Foster Jenkins), Tania Raymonde (Lost), Britain Dalton (Criminal Minds) y Sarah Wynter (24). La serie tiene como productores ejecutivos a Kelley, Shapiro, Ross Fineman (Lights Out), David Semel y Larry Trilling (Parenthood).

Transparent Temporada 3

El 17 de febrero, la más reciente temporada Transparent debutará en Prime Video. Transparent es estelarizada por Jeffrey Tambor (Arrested Development), Gaby Hoffmann (Girls), Amy Landecker (Curb Your Enthusiasm), y Judith Light (The Assembled Parties). La serie sigue la vida de una familia nuclear que paulatinamente se va dividiendo a partir de los diversos caminos de autodescubrimiento que toman sus integrantes. Después de un inesperado baño de realidad, Maura, habiendo encontrado la compañía romántica de Vicki y la aceptación de su familia, busca convertirse en la mujer que desea ser mediante cirugía de confirmación de género. Mientras tanto, Sarah y Ali se embarcan en dos diferentes rutas para conectar con su espiritualidad. En cuanto a Josh, distanciado del trabajo y el amor, sufre de una pérdida terrible que lo obliga a reconciliarse de una vez por todas con su pasado. Todos los caminos convergen en un crucero familiar a México, reafirmando que aunque su historia familiar puede ser turbia, cada Pfefferman se muestra tal cual es cuando se encuentran juntos.

Z: The Beginning of Everything

El 24 de febrero, Z: The Beginning of Everything – una serie de ficción que cuenta la vida de Zelda Sayre Fitzgerald, la brillante, bella y talentosa belleza sureña que se convierte en la original referencia e icono de la atrevida y extravagante Era del Jazz durante los años 20s – debutará globalmente en Amazon Prime Video. Protagonizada por Christina Ricci (Pan Am) y David Hoflin (One Upon a Time), la serie inicia en el momento en que Zelda conoce a un escritor que todavía no ha sido publicado: F. Scott Fitzgerald, en Montgomery, Alabama en 1918 y va avanzando a través de su apasionada y turbulenta relación amorosa y su matrimonio –hecho en el cielo pero vivido en el infierno– como la pareja de celebridades más populares de su época. La serie mostrará los problemas de alcoholismo, episodios de adulterio y la lucha con los sueños no alcanzados y la enfermedad mental que lleva a Zelda a un trágico y prematuro final. Z: The Beginning of Everything se adentra en la fascinante vida de una mujer adelantada a su tiempo, una artista empeñada en establecer su propia identidad siguiendo los pasos de su mundialmente famoso marido. Es una interpretación moderna de una de las historias de amor más célebres de todos los tiempos, que se desarrolló en bares y tabernas clandestinas desde Montgomery, Alabama hasta la Costa Azul.

Los miembros de Prime Video pueden ver estas cuatro Series Originales en cualquier momento y desde cualquier lugar mediante la aplicación Amazon Prime Video disponible para smartphones y tabletas Android y iOS, tabletas Fire, modelos populares de Smart TVs de LG y Samsung, Android TV de Sony o en línea en PrimeVideo.com— e igualmente descargar estos títulos en sus dispositivos móviles para disfrutarlos sin conexión a Internet. Las series pueden ser vistas en idioma inglés con subtítulos en Español, Italiano, Francés y Portugués, con algunas versiones dobladas disponibles actualmente o en el futuro.

Prime Video está disponible para consumidores en los nuevos territorios Prime Video –incluido México–a un precio introductorio de USD $2.99 al mes durante los primeros seis meses de suscripción.

Los consumidores que no son miembros de Prime Video podrán registrarse para recibir un periodo de prueba gratuito por 7 días visitando PrimeVideo.com.