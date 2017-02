Podcast ONE: 3 de febrero de 2017

Podcast ONE: Playstation 4 ahora soporta disco duro externos, Chrome para iOS ahora lee códigos QR, Facebook celebra 13 años de amistad, Fotografías en las Redes Sociales, LOVE un gadgets para los amantes del vinil, ¿Cuánto vale Snapchat?. ¿Cuál es el futuro de los medios?, América Móvil anunció sus resultados financieros y operativos del cuarto trimestre de 2016, Game with Gold de Febrero 2017, GoPro Karma, Hello Moto #one_digital #PodcastONE

