Guía para seguir paso a paso Super Bowl 51: @AtlantaFalcons vs @Patriots #SB51 #SuperBowl #football #Patriots #Falcons

Todo se reduce a esto. El #SuperBowl.

Andrew Barge, (@abarge), Alianzas Deportivas

Los @AtlantaFalcons y @Patriots ya tienen su ticket para el Super Bowl LI en Houston y Twitter es el lugar para conocer todas las novedades antes, durante y después de #SB51.

https://twitter.com/NFL/status/823389572339896320

https://twitter.com/SuperBowl/status/825993233062838272

No importa dónde estés, Twitter y Periscope, el lugar en el que todo lo relacionado #SB51 sucede.

Únete a la conversación #SB51

La forma más rápida de unirse a la conversación en directo sobre el Super Bowl y conectarse directamente con los equipos, y fans, es Twittear y buscar: #SuperBowl y #SB51.

Para dar vida a los Tweets sobre #SB51, Twitter y @NFL han generado emojis especiales. Los seguidores pueden jugar con estos hashtags (#SuperBowl, #SB51, #RiseUp, #Patriots y #PepsiHalftime) para dar color a sus Tweets sobre el Super Bowl:

https://twitter.com/NFL/status/819979306138996738

Momentos y Periscope

¿Preocupado por perder algunos de los más importantes Tweets sobre #SB51? Echa un vistazo a los Momentos haciendo clic en la nueva pestaña Explorar en Twitter. A partir de ahora, y durante el juego, habrá Momentos sobre Super Bowl que aparecerán en la parte inferior de la sección Explorar, con contenido e historias que se desarrollan durante y alrededor del juego.

Periscope también participará del juego, permitiendo que los hashtags más populares generen corazones customizados. Éstos, flotan en la parte superior de la pantalla junto a los corazones tradicionales, y se habilitarán incluyendo cualquiera de las siguientes etiquetas en el título de la transmisión: #SB51, #SuperBowl, #football, #Patriots, #Falcons y #RiseUp.

Cómo seguir a @AtlantaFalcons y @Patriots

@AtlantaFalcons y @Patriots están ocupados preparándose para la acción del domingo. Pero, tienen tiempo para compartir sus experiencias del Super Bowl en Twitter.

Los fans de Falcons pueden seguir a @AtlantaFalcons y Twitter con: #RiseUp.

https://twitter.com/AtlantaFalcons/status/825869911096307712

https://twitter.com/AtlantaFalcons/status/826595569514668032

Además, pueden seguir a los jugadores en Twitter – como Matt Ryan (@M_Ryan02), Julio Jones (@juliojones_11), y Vic Beasley (@VicBeasley3) — disponibles en esta lista. También pueden seguir a Dan Quinn, entrenador de los Falcons, en @FalconsDQ.

Por su parte, los fans de Patriots pueden seguir a @Patriots y a los jugadores – como Martellus Bennett (@MartysaurusRex), Legarrette Blount (@LG_Blount) y Rob Ninkovich (https://twitter.com/LG_Blount?lang=es) – disponibles en esta lista.

https://twitter.com/Patriots/status/826077060980424704

https://twitter.com/Patriots/status/826616329352278016

Marcas en Super Bowl y estadísticas de Twitter

Al 70% de las personas en Twitter le interesan los deportes. Los fans saben que Twitter mejora su experiencia visual. No sólo el 66% de ellos está en Twitter mientras mira deportees, sino que el 70% disfruta de ver y seguir comentarios relevantes al respecto. Echa un vistazo a la receta de Twitter para el éxito de la marcas en grandes juegos como Super Bowl.

Show de entretiempo

El show de entretiempo de @Pepsi en el Super Bowl es uno de los momentos más Twitteados. Este año, el #PepsiHalftime estará protagonizado por @LadyGaga, una de las personas más seguidas, con más de 65 millones de seguidores en Twitter.

https://twitter.com/ladygaga/status/824883184974180352

Twitter trabajó en conjunto con @LadyGaga para crear cinco emojis personalizados de Twitter y ocho stickers personalizados para el show.

https://twitter.com/ladygaga/status/826880351993733120

Otra cuenta a seguir es la de la superestrella Luke Bryan (@LukeBryanOnline), que cantará el himno nacional para comenzar el juego.

https://twitter.com/LukeBryanOnline/status/823251461882540032

El camino a la #SuperBowl

A lo largo de toda la temporada 2016 y en los playoffs, Twitter fue donde los fans, atletas, comentaristas y más tuvieron acceso al antes, durante y después del juego para todo lo relacionado a la NFL.

Usuarios de Estados Unidos han estado Twitteando sobre Falcons y Patriots durante todo el año. A continuación, cada estado está sombreado para representar lo fuerte que ha sido la charla durante la temporada en Twitter.

Mientras los equipos tienen que esperar hasta el domingo para competir en el campo, comparamos la forma en que coincidieron en Twitter. Aquí una mirada a la conversación de Twitter sobre Matt Ryan y Tom Brady (y sus reemplazos) durante 2016:

Y otra mirada a la conversación de Twitter alrededor de los juegos de cada equipo en esta temporada:

Los Falcons y Patriots están ahora en Houston, pero ¿qué pasó en el camino? A continuación un vistazo al recorrido a Super Bowl LI durante el #NFLPlayoffs.

El juego más caliente en Twitter durante los playoffs fue el último suspiro de @Packers vs. @Cowboys, con el NFC Championship Game (https://twitter.com/juliojones_11?lang=es vs. @Atlanta Falcons) y el AFC Championship Game (@steelers vs. @Patriots). Los tres juegos de playoffs más importantes recaudaron casi 10 millones de Tweets colectivamente.

¿Los playoffs más populares en Twitter? @AaronRodgers fue el primero en charlar, seguido por Tom Brady, @M_Ryan02, @dak y @juliojones_11.

Aquí los jugadores más mencionados en Twitter de ambos equipos del Super Bowl a lo largo de esta temporada (incluyendo playoffs):

@AtlantaFalcons

Matt Ryan (@M_Ryan02) Julio Jones (@juliojones_11) Devonta Freeman (@devontafreeman)

@Patriots

Tom Brady Rob Gronkowski (@RobGronkowski) Jimmy Garoppolo (@JimmyG_10)

Los fans de la NFL también han Twitteado sobre las mejores jugadas y momentos de la temporada. Estos fueron los destacados sobre @AtlantaFalcons:

Y aquí están los momentos más Twitteados sobre @Patriots:

Disfruta del Super Bowl… y recuerda revisar aquí el domingo por la noche cuando recapitulemos cómo el juego se desarrolló en el campo y, por supuesto, en Twitter!