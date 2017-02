Denis Villeneuve será el director de la nueva versión de Dune

Denis Villeneuve va a agregar otro clásico de ciencia ficción a su currículum, ya que está listo para dirigir la nueva adaptación cinematográfica de “Dune”.

2017 parece ser un buen año para el director de “Sicario”. Se encuentra nominado al Óscar por La “llegada”, y estrena en octubre “Blade Runner 2049”

Legendary Pictures compraron los derechos de “Dune” a finales del año pasado y según se informa tiene planes de contar nuevas historias tanto en la película como en la televisión. La noticia fue anunciada por Brian Herbert, hijo del autor de “Dune” Frank Herbert y uno de los productores de la adaptación propuesta.

It’s official — Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project.

— Brian Herbert (@DuneAuthor) 1 de febrero de 2017